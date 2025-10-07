'Köln'ün babası' lakaplı Necati Coşkun Arabacı İzmir'de gözaltına alındı! Necati Arabacı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cehennem Necati neden gözaltına alındı?

'Köln'ün babası' lakaplı Necati Coşkun Arabacı İzmir'de gözaltına alındı!
İzmir'de 'Köln'ün babası' ve 'Cehennem Necati' olarak bilinen suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı, Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. 'Cehennem Melekleri' isimli örgütün lideri olduğu öne sürülen Arabacı'nın, kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edildi. Arabacı'nın işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
'Cehennem Melekleri'nin lideri olduğu iddiası
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Arabacı'nın, 'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürüldü. İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen yapılanmanın; kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi pek çok yasa dışı faaliyetle bağlantılı olduğu belirlendi.
Arabacı'nın gözaltı işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü, buradaki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.