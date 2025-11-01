Kolon çatlağı nedeniyle tahliye kararı çıktı, kuyumcu altınları hızla toparladı
Kocaeli Gebze'de devrilerek dört kişiye mezar olan binaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki başka bir binanın kolonunda da çatlama meydana geldi. Bunun üzerine 16 bina tahliye edildi. Bina bulunan bir kuyumcu ise dükkânda bulunan ziynet eşyalarını dakikalar içinde topladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'na 100 metre mesafedeki bir binada kolon çatlağı tespit edildi.
İHA'nın haberine göre; Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı bina incelemelerin ardından tahliye edildi.
Bboşaltılan binanın giriş katında bulunan kuyumcu dükkânının sahibi de harekete geçti. Kuyumcu, mağazada bulunan ziynet eşyalarını özel kutu ve çantalara koyarak hızla tahliye etti.