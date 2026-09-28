Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra tahliye edildi

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Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 88 gündür tutuklu bulunan Göktaş’ın tahliyesine karar verdi.

Göktaş’ın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle duruşma, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonunda yapıldı. Duruşmayı çok sayıda kişi takip etti.

Savcılık tahliyesini istedi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Göktaş’a “dini değerleri aşağılama” suçundan 7 ay 15 gün, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Göktaş, “suçu ve suçluyu övme” suçundan ise beraat etti.

Mahkeme, savunmaların ve savcılık mütalaasının ardından Deniz Göktaş’ın tahliyesine karar verdi.