Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu kuryesi çıktı
Komedyen Selin Dilmaç, Kadıköy'de üzerinde satışa hazır uyuşturucu ile yakalanınca tutuklandı. Dilmaç'ın evinde yapılan aramada da 1 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Kadiköy'de denetime çıkan ekipler, hal ve harektlerinden şüphelendikleri iki kişinin üzerini arayınca satışa hazır halde uyuşturucu buldu.
Selin Dilmaç uyuşturucu kuryesi çıktı
Üzerinde uyuşturucu bulunan isim 29 yaşındaki komedyen Selin Dilmaç çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilmaç tutuklandı.
Uyuşturucu kuryeliği yaptığı tespit edilen Dilmaç'ın evinde de arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.