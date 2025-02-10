Komedyen Selin Dilmaç "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı! Selin Dilmaç kimdir?

Komedyen Selin Dilmaç'ın "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandığı açıklandı.

Dilmaç'ın evinde yapılan aramalar sonucu, 192 adet satışa hazır vaziyette toplamda 759.32 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Ekipler tarafından evinde arama yapıldı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 30 Ocak 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak kesişiminde Selin Dilmaç ile Azerbaycan uyruklu Ruslan Alıyev isimli şahıslar şüphe üzerine ekipler tarafından durduruldu. Şahısların üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Dilmaç'ın Kadıköy'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 192 adet satışa hazır vaziyette toplam 759.32 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen uyuştrucu maddelerin muhafaza altına alındığı, adliyeye sevk edilen şüpheli Selin Dilmaç'ın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Selin Dilmaç kimdir?

Selin Dilmaç, İstanbul'daki bazı programlarda komedyen olarak sahne alıyordu.

Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söyledikleri tepki çekmişti.

Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.