Komiser yardımcılığı sınav başvurusu için süre daralıyor

Polis Akademisi Başkanlığı 1000 komiser yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Bu duyuru sonrasında polis memurları komiser yardımcılığı sınavı için hazırlıklarına başladı. 17 Eylül'de başlayan komiser yardımcılığı sınav başvuru işlemleri 21 Eylül'e kadar devam ederken, sınav giriş belgeleri ise 11-16 Ekim tarihleri arasında adayların erişimine açılacak.

Komiser yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak?

Sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından adaylar 17 Ekim 2021 tarihinde tek oturum olmak üzere sınava girecekler. Komiser yardımcılığı sınav sonuçları ise 27 Ekim 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Sınav sonrasında ise Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Mülakat sınavları gerçekleştirilecek.

Adaylar saat 14.00'te başlayacak sınava Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van merkezlerinde girecek.

Başvurular nereden yapılıyor?

Adaylar komiser yardımcılığı başvurularını "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden gerçekleştirebiliyor.

Komiser yardımcılığı sınav konuları neler olacak?

Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu ÜNİVERSİTE tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır. Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:

a) Polis Meslek Mevzuatı (%30)

b) Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)

c) Ceza Hukuku (%10)

d) Anayasa Hukuku (%10)

e) İdare Hukuku (%10)

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)

g) İnsan Hakları (%10)

h) Genel Kültür (%10)