Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılması soruşturması: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ mensuplarınca sızdırılmış sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, bugünden itibaren eş zamanlı operasyon yapılmasına ve gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

22 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, biri emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

Hücre evlerine operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıkları, gaybubet evlerinde saklanan örgüt mensuplarının, istinaf veya Yargıtay aşamasında cezaları kesinleşmiş örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağladıkları bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Ankara'daki hücre evlerinde saklanan 13 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ünün cezalarının kesinleştiği belirlendi. Yakalananlardan 2'sinin mahrem yapılanmada yer aldıkları, 4'ünün, "emniyet ve askeri mahrem yapılanmada yönetici", diğer 7'sinin sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına dair haklarında beyan ve deliller bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler arasında, ihraç edilen bir TRT çalışanı, bir üsteğmen, bir komiser, bir polis memuru, bir de astsubay bulunduğu bildirildi.

FETÖ'ye yönelik aynı operasyonda ayrıca Adana'da faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 ihraç emniyet personeli de Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.