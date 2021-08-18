Komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte başvuru şartları

Polis Akademisi paylaştığı duyuruda komiser yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı. 1000 komiser yardımcısı adayının alınacağı süreçte 925 erkek, 75 kadın aday alınacak.

Komiser yardımcısı alımı başvuruları 19 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecek. Komiser yardımcısı başvuru işlemleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınacak. Başvuru sürecinde adayların sınav ücreti olan 300 Türk Lirasını Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2021 YILI 6.DÖNEM İLKDERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI hesabına yatırmaları gerekiyor. Sınav ücreti Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından yatırabilecek.

Komiser yardımcısı başvuru şartları nelerdir?

2021 Yılı 6. Dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

* En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

* Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

* Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

* Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

* Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.