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'Komiserlik sınavı' soruşturmasında 8 yeni gözaltı

Başkentte, 2010 komiserliğe geçiş sınavı sorularını önceden alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

'Komiserlik sınavı' soruşturmasında 8 yeni gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılındaki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

Kaynak: AA

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