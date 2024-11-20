Komisyon öncesi Veli Ağbaba'dan kayyum tepkisi: Milletin iradesine darbe

Nagihan KALSIN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kayyum tartışmalarıyla başladı. Komisyon üyesi CHP'li Veli Ağbaba, belediyelere kayyum atanmasını halkın iradesine darbe olarak nitelendirdi.

'İçişleri Bakanlığı'ndan milletin iradesine darbedir'

Ağbaba, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'a şeytan benzetmesi yapan bir pankart açarken, "Mardin'de, Esneyurt'ta meclis üyelerine seçim yaptırılmadı. Esenyurt'ta seçilmiş milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri belediyeye alınmadı. Bu milletin iradesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmış bir darbedir." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerine her kurumun açık olması gerektiğini belirten Ağbaba,"Bu sadece CHP'ye değil tüm TBMM'nin iradesine saygısızlıktır, darbedir." dedi.

Öte yandan komisyonda kayyum tepkisiyle karşılaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP'li milletvekilleri arasında itişme yaşandığı öğrenildi.