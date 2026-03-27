Komisyonda yeni paket: Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor

AK Parti’nin gelecek hafta komisyonda görüşülecek 29 maddelik sosyal hizmetler teklifi, çalışma hayatı ve çocukların dijital güvenliğine yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.

2 Nisan Salı günü komisyonda ele alınacak teklif, çalışma hayatından çocukların dijital güvenliğine kadar birçok başlıkta değişiklik içeriyor. Düzenlemeye göre, halen 18 hafta olan toplam doğum izni süresi 24 haftaya yükseltilecek. Halihazırda doğum izninde bulunan annelerin de yeni düzenlemeden yararlanması planlanıyor.

Teklif kapsamında anneler, talep etmeleri halinde doğum öncesinde kullanabilecekleri 8 haftalık iznin 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. İşçiler için 5 gün olan babalık izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılacak.

Çocukların internet ortamındaki güvenliğini artırmaya yönelik maddeler de pakette yer alıyor. Buna göre, 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı kullanması engellenecek. Sosyal ağ sağlayıcılarına yaş tespiti için algoritma tabanlı sistemler kurma yükümlülüğü getirilirken, 15 yaş altı olduğu belirlenen kullanıcılar için kimlik doğrulama süreci işletilecek ve gerekli durumlarda hesaplar kapatılacak.

Oyun dağıtıcılarına yerel temsilci şartı

Teklif ayrıca, sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getiriyor. Türkiye’de faaliyet gösteren oyun dağıtıcılarının da yerel temsilci bulundurması istenecek.

Aile yapısını desteklemeye yönelik düzenlemeler kapsamında koruyucu ailelere 10 günlük izin hakkı tanınması ve sosyal güvencesi olmayan eşlerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması da teklif içinde yer alıyor.

Çocukların korunmasına yönelik maddeler kapsamında ise, çocuklara karşı suçlardan hüküm giyen kişilerin kreş, gündüz bakımevi, okul servisi ve öğrenci yurdu gibi alanlarda çalışması yasaklanacak. Bu suçlardan mahkum olan kişilerin işlettiği çocuklara yönelik iş yerlerinin ise 6 ay içinde devredilmesi öngörülüyor.