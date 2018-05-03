Komisyondan 'imar barışı' kararı

03 Mayıs 2018

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, "imar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.

Bakan Özhaseki duyurmuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Boğazı'nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu.

Daha önce kamuoyunda dile getirilen eleştirilerde, imar barışının bazı bölgelerdeki maddi durumu iyi olan kişileri ödüllendireceği eleştirilerinde bulunulmuştu.

İmar barışı düzenlemesi Meclis Komisyonu'nda görüşülürken, 2 hafta içerisinde tasarılaşması bekleniyor. Düzenleme mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları da kapsıyor.

Kaynak: AA