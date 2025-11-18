Son dakika: Komisyonun İmralı ziyareti oylama tarihi belli oldu

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirmek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için cuma günü toplanacak.

TBMM'den yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı belirtildi.

Komisyonun 17'nci toplantısının Kurtulmuş'un açılış konuşması sonrasında kapalı gerçekleşen bölümde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yaptığı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantının açık yapılan kısmında, son dönemde siyasi nezaket ve üslupla bağdaşmayan bazı söylemlere karşı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ortak açıklama metni okunmuş ve oylanarak ittifakla kabul edilmiştir. Komisyon, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirmek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00'te toplanacaktır."

MHP'den açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada komisyonun kararını doğrulayarak, "Cuma günü toplanacağız ve en kısa zamanda gideceğiz" ifadelerini kullandı.