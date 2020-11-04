KompoRize'den 'yeşil üretime' destek

04 Kasım 2020

Zehra ORUÇ

KompoRize Kompozit ve Plastik Sanayi Kurucusu Mustafa Kuyumcu, yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları kapsamında ortaya çıkan son ürünlerde termoset-termoplastik ve yüzde 90 organik ve biyobozunur yapıyı sağladıklarını söyledi.

Kuyumcu, “Türkiye çay üretiminde yaklaşık olarak 1.2 milyon ton işleme ile dünya üzerinde beşinci sırada yer almaktadır. Üretim esnasında ise işlenilen çay miktarının yaklaşık yüzde 6’sını üretim atığı olarak çay lifleri oluşmaktadır. Yılda 60 ila 70 bin tonluk çay lifleri, fabrikalarda yakma ya da çürümeye terk etme şeklinde yok edilmektedir. Ürünlerimizle bölgesel olarak her yıl ortaya çıkan bu atığın değerlendirilmesinin yanı sıra plastiklerin olumsuz çevresel etkilerini azaltarak saf plastiklere daha temiz bir alternatif sunmayı da amaçlamaktayız. Ürettiğimiz 4 farklı hammaddenin biri yüzde 100 biyobozunur” dedi.

Firmanın kurulduğu 2017 yılında TÜBİTAK’ta kabul gören proje kapsamında inşaat sektörüne yönelik Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini belirten KompoRize Kompozit ve Plastik Sanayi

Kurucusu Mustafa Kuyumcu, yaptıkları çay lifi esaslı yer döşemesi ile yaklaşık yüzde 80 çay lifi içeren ve açık hava koşullarına dayanıklı yer döşemesi geliştirdiklerini anımsattı.

Öte yandan ürünlerin ticarileşmesi için de atağa geçtiklerinden bahseden Kuyumcu, “Otomotiv sektörüne kamyon kabinlerinin içindeki bazı parçaların üretimi ve tavanlarında ses ve ısı izolasyonuna yönelik levhaların geliştirilmesi, plastik mutfak eşyaları alanında çeşitli mutfak eşyalarının üretimi ve son olarak beyaz eşya firması ile bazı küçük ev aletlerinin plastik kısımlarının imalatı için çalışıldı. Bu geliştirme çalışmalarında firmalar ile prototip ölçekli ürün denemeleri başarı ile tamamlanmış olup seri üretimdeki ürünlerde deneme kademesine geçiş işlemleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İthal edilen kompozit ürünlerin muadillerini araştırıyor

2020 yılında Rize Pazar’da tesis kurup, denemeleri sanayileştirmeye odaklandıklarından bahseden Mustafa Kuyumcu, atık çay lifinden doğal elyaf takviyeli kompozit üreterek, Türkiye’de muadillerine oranla maliyetleri aşağı çeken bir ürünü pazara sunmak istediklerinin de altını çizdi. Kuyumcu, makineleşmenin ardından patent ve marka başvurusu yapacaklarını da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belçika, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler doğal elyaf takviyeli kompoziti keten, kenevir, kenaf ya da pamuğun içinde yer alan benzeri malzemeyi kullanıyor. Örneğin ketenin gövdesindeki uzun ipliksi kısmı alıp, örüyor ve doğal elyaf takviyeli kompozit üretiyorlar. Biz de bu ürünlere alternatif atık çay lifi takviyeli kompozit üretimi yapmak istiyoruz.”