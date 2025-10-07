Komşudan yurda giriş yaptı: Siklon nedir? Siklon mu olacak? İstanbul'da siklon mu oldu? İzmir'de siklon mu yaşanacak? Siklon olursa ne olur? Siklon ne demek?

Edirne ve çevresinde etkili olmaya başlayan dalga, Balkanlar’dan gelen soğuk hava ile birleşerek yağış ve rüzgârı artırdı. Meteoroloji siklon uyarısı yaparken vatandaşlar sosyal medyada araştırmalar yapmaya başladı. Peki siklon ne demek? Siklonik hava dalgası nasıl oluşur? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Siklon dalgası Türkiye’de etkili olmaya başladı

Yunanistan üzerinden gelen siklonik hava dalgası Türkiye’ye giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Marmara bölgesi için yağış ve rüzgâr uyarısında bulundu.

Edirne’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yer yer şiddetini artırırken, kentin kuzey ve kuzeybatı kesimleri Bulgaristan, güneyi ise Yunanistan üzerinden gelen hava kütlelerinin etkisi altına girdi.

Siklon nedir?

Siklon, meteorolojide alçak basınç sistemiyle ilişkilendirilen bir hava olayıdır.

Atmosferde basıncın çevresine göre daha düşük olduğu bölgelerde, hava kütleleri merkeze doğru spiral şeklinde hareket eder.

Bu hareket kuzey yarımkürede saat yönünün tersine gerçekleşir ve genellikle rüzgâr, yağmur ve fırtına gibi hava olaylarına yol açar.

Siklonlar, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin çarpışmasıyla oluşur. Bu nedenle bulutlu, kararsız ve yağışlı hava koşullarının hakim olduğu dönemlerde sıkça görülür.

Siklonik hava dalgası ne anlama gelir?

Siklonik hava dalgası, atmosferde alçak basınç merkezli dalgalanma veya akım anlamına gelir. Bu dalgalar, üst atmosferdeki jet akımları ve soğuk cephe hareketleriyle bağlantılıdır.

Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin etkileşimi sonucu oluşan siklonik dalgalar, genellikle hava durumundaki ani değişiklikleri tetikler.

Bir bölgeye yaklaşan siklonik dalga, kısa sürede yağış, fırtına, sıcaklık düşüşü ve rüzgâr yönü değişikliği gibi etkiler yaratabilir.

Orta enlemlerde sık görülüyor

Uzmanlara göre siklonik hava dalgaları, özellikle Türkiye gibi orta enlem bölgelerinde sıklıkla yaşanıyor. Bu sistemler genellikle mevsim geçişlerinde etkili oluyor ve atmosferin dinamik dengesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.