Kömür ocağında göçük: 6 işçi hayatını kaybetti

17 Ekim 2017

Şırnak'ta özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şırnak- Cizre karayolunun 20. kilometresindeki maden mevkisinde özel bir kömür ocağında göçük oluştu.

Bazı işçilerin göçük altında kaldığı öğrenildi.

Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk gelen bilgilere göre, göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 7 işçiden 6'sı yaşamını yitirdi. 1 işçi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Yapılan işlem kaçak işlemdir"

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir." ifadeleri kullanıldı.