Komutanlar Suriye sınırında

07 Ekim 2017

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki bölgede bulunan birliklerde inceleme ve denetleme yapmak üzere Hatay'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile bölgede bulunan birliklerin komutanlarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda faaliyetlerin planlandığı şekilde icrasına devam edildiği belirtildi.

Orgeneral Akar'a söz konusu çalışma ve ziyaretlerinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti.

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Kaynak: AA