Konda anketi yayımlandı

Konda Araştırma, 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 34 ilin merkez dâhil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze yöntemiyle yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Araştırma kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Antep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Urfa ve Van'da seçmenlerle görüşüldü.

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,63, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,15 olarak hesaplandı. 1. tur Cumhurbaşkanı Seçiminin ardından, iki adaya yönelik oy tercihleri aşağıdaki gibi ortaya çıktı.

Yüzde 8,2 kararsız olduğunu ve yüzde 2,6 oy kullanmayacağını söyleyen seçmenleri orantılı bir şekilde dağıtıldığında Erdoğan'ın seçimi önde bitirdiği görüldü.

Konda Araştırma, yaptığı anketle ilgili olarak şu üç notu düştü:

"Birincisi, 20-21 Mayıs tarihinden seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur oylamasının ardından Ata İttifakı’nın dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin 2. tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları. Üçüncüsü de bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, 2. tura giden seçimde katılım oranı olacaktır.