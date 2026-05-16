Kongo topraklarında yayılan Ebola salgını 65 can kaybına yol açtı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırları içinde yayılan yeni bir Ebola salgını nedeniyle toplam 65 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Laboratuvar testleri, Uganda ve Güney Sudan sınırındaki Ituri eyaletinde dört ölüm vakasını kesin olarak doğruladı. Kinşasa'daki laboratuvarlarda ise şu ana kadar toplam 13 vaka doğrulandı. Yetkililer ülke genelinde 246 şüpheli vakanın bulunduğunu açıkladı.

Bölgesel yayılım ve Uganda vakası

Uluslararası sağlık kuruluşları, hastalığın nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu kentsel sınır bölgelerinde tespit edilmesinden endişe duyuyor. Uganda sağlık yetkilileri de Kongo Demokratik Cumhuriyeti kaynaklı ilk kesin vakayı başkent Kampala'da doğruladı. Kampala'daki bir hastanede 14 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden 59 yaşındaki Kongo vatandaşında virüsün nadir görülen Bundibugyo suşu tespit edilmişti. Uganda hükümeti sınır kontrollerini artırarak acil müdahale ekiplerini devreye soktu.

Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgını için fon ayırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, potansiyel vakalara dair ilk raporların 5 Mayıs tarihinde alındığını belirtti. DSÖ, salgının kontrol altına alınması ve temaslı takibinin yapılması amacıyla acil önlemler için 555 bin dolar tutarında fon sağladığını duyurdu.

Afrika CDC; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan sağlık bakanlıklarının katılımıyla acil bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Uzmanlar, vaka sayılarının doğrulanması durumunda salgının aylardır fark edilmeden yayılmış olabileceğini öngörüyor.

Geçmiş salgınlar ve risk analizleri

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, zamanında tedavi edilmeyen Ebola vakalarında ölüm oranı yüzde 90 seviyesine kadar ulaşabiliyor. Batı Afrika'da 2014 ve 2015 yıllarında yaşanan büyük salgında 11 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son olarak geçen yılın eylül ayında Kasaï eyaletinde görülen 16'ncı salgında 45 kişi yaşamını yitirmişti. Yaşanan bu son gelişmeler, kıtadaki sağlık altyapısının ve sınır güvenliği önlemlerinin uzun vadeli küresel sağlık trendleri üzerindeki belirleyici rolünü yeniden ortaya koyuyor.