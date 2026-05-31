Ebola salgını Demokratik Kongo sınırlarında hızla yayılıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar Direktör Yardımcısı Alan Gonzales Demokratik Kongo Cumhuriyeti merkezli Ebola salgını hızının kritik seviyeyi aştığını bildirdi. Kurum yetkilileri iki haftalık kısa bir zaman diliminde binin üzerinde şüpheli vaka tespit etti. Sağlık ekipleri bölgede en az 246 hastanın hayatını kaybettiğini doğruladı. Küresel sağlık otoriteleri virüs yayılım ivmesinin mevcut tıbbi müdahale kapasitesini büyük ölçüde geride bıraktığını belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsten en ağır yarayı alan Ituri eyaletindeki çalışmaları bizzat koordine etti. Otoriteler Ebola salgını zincirini tamamen kırmak için yerel toplulukların katılımını temel şart olarak görüyor. Komşu ülke Uganda yetkilileri dokuz onaylanmış vaka ve bir can kaybı raporlayarak bölgesel bulaşma riskini teyit etti. Uzmanlar cenaze törenlerindeki geleneksel temas pratiklerinin Ebola salgını vakalarını tırmandırdığı konusunda kamuoyunu uyarıyor.

Havalimanı kısıtlamaları ve lojistik engeller tıbbi operasyonları zorlaştırıyor

Bölgede uzun süredir devam eden silahlı çatışmalar ve ani sınır kapatma kararları insani yardım akışını ciddi şekilde yavaşlatıyor. Havalimanlarındaki kapanmalar Ebola salgını yüzünden artan tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamayı daha karmaşık hale getiriyor. Bunia kenti havalimanı yönetimi yolcuları izleme ve sabunlu suyla el yıkama prosedürlerini zorunlu kıldı. Hükümet görevlileri yerel dillerde ve Fransızca yayımlanan acil durum mesajlarıyla toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor.

Bunia kentindeki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü laboratuvarı şüpheli hasta numunelerini gelişmiş cihazlarla 24 saat içinde sonuçlandırıyor. Sağlık personeli yakın geçmişe kadar test örneklerini bin 500 kilometre uzaklıktaki başkent Kinşasa şehrine göndermek zorundaydı. Yerinde test altyapısı hekimlerin enfeksiyonları ilk aşamada tespit edip hızlıca izolasyon protokollerini başlatmalarını sağlıyor. Epidemiyologlar laboratuvar olanaklarındaki artışın Ebola salgını kontrol stratejilerinde en hayati kazanım olduğunu savunuyor.

Güney Amerika kıtasına sıçrama şüphesi uluslararası endişeleri artırıyor

Brezilya sağlık bakanlığı yetkilileri Sao Paulo eyaletinde Afrika seyahatinden yeni dönen 37 yaşındaki bir erkek hastayı acilen karantina altına aldı. Otoriteler virüs taşıdığından şüphelenilen şahsı yüksek güvenlikli bir enfeksiyon hastalıkları merkezinde izole etti. Bilim insanları güncel Ebola salgını vakalarının nadir görülen Bundibugyo suşu kaynaklı olduğunu ve kanıtlanmış bir aşı bulunmadığını belirtiyor. Mevcut veriler enfekte olan hastaların yaklaşık üçte birinin enfeksiyon kaynaklı komplikasyonlarla hayatını kaybettiğini kanıtlıyor.

Ölümcül patojen meyve yarasaları üzerinden vahşi hayvanlarla temas eden insanlara bulaşarak yeni bir bulaş zinciri yaratıyor. Virüs kan, tükürük ve ter gibi vücut sıvıları aracılığıyla insandan insana son derece agresif bir biçimde geçiyor. Sağlık profesyonelleri iğne veya yatak örtüsü gibi kontamine nesnelerin dahi hastalığı yaydığını raporluyor. Küresel otoriteler Ebola salgını tehdidini yerel düzeyde sınırlandırmak amacıyla ülkeler arası seyahat kontrollerini en üst seviyeye çıkarıyor.