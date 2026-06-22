Ebola salgını Kongo genelinde yayılmaya devam ediyor

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesinde yayılan Ebola salgını kapsamındaki kesinleşmiş vaka sayısının 1.003 seviyesine ulaştığını açıkladı. Bakanlık pazar gecesi yayımladığı resmi durum raporunda, Ituri eyaletinde yoğunlaşan krizde yaşamını yitirenlerin sayısının 254 kişiye yükseldiğini bildirdi. Salgının resmen ilan edildiği 15 Mayıs tarihinden bu yana toplam 100 hasta sağlığına kavuştu.

Aşı veya tedavi imkanı bulunmayan nadir Bundibugyo virüsünün yol açtığı Ebola salgını, ilk ayında tarihinin en yüksek yayılım hızını kaydetti. Sağlık yetkilileri henüz tespit edemedikleri çok sayıda vaka bulunabileceğini açıkça kabul ederken, mevcut dalganın zirve noktasının henüz önlerinde yer aldığını öngörüyor.

Ebola salgını kontrol altına alınamıyor

Yerel otoriteler salgından etkilenen bölgelerde virüsün yayılımını engellemek adına kritik önem taşıyan temaslı takibi konusunda ciddi aksaklıklar yaşamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından paylaşılan güncel veriler, saha ekiplerinin temaslı tarama çalışmalarında ancak yüzde 55 oranında bir kapsama oranına ulaşabildiğini gösteriyor.

Sağlık bakanlığı yetkilileri Ebola salgını krizini başlatan sıfırıncı hastanın kimliğini henüz belirlemeyi başaramadı. Filyasyon ekipleri, geçen hafta itibarıyla enfekte olan bireylerle doğrudan temas kurmuş 35 binden fazla insanı geriye dönük olarak takip etmeye çalışıyor.