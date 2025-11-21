Konser bileti saniyeler içinde biten Tarkan'dan yeni karar
Ünlü sanatçı Tarkan’ın ocak ayında İstanbul’da gerçekleştireceği konser öncesi bilet sorunu gündeme oturdu. Sabah saatlerinde satışa sunulan biletler kısa sürede tükenirken, hayranlar ise yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Hayranların isyanı üzerine ünlü şarkıcı Tarkan'dan yeni karar geldi.
Avrupa turnesinden dönen ünlü sanatçı Tarkan’ın ocak ayında vereceği İstanbul konseri öncesinde bilet kaosu yaşandı.
Sarıyer’de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan megastarın biletleri sabah 11.00’de satışa açıldı ancak yoğun ilgi nedeniyle bilet platformları kısa sürede erişim sorunları verdi.
Bilet almak için sırada bekleyen kullanıcılar ise sayfaya sonunda giriş yapabildiklerinde bu kez karşılarına çıkan yüksek fiyatlar nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Saniyeler içinde tükenen biletler sonrası Megastar yeni kararını duyurdu.
Yeni konserini duyurdu!
Yoğun ilginin ardından Tarkan, hayranlarına müjdeli haberi duyurdu. Sosyal meday hesabından paylaşım yapan sanatçı 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde 4 konser daha vereceğini açıkladı.