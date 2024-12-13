Konserde açtığı Seyit Rıza posteriyle gündem olmuştu: İBB'den Pınar Aydınlar Konseri açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı’daki “Memleket Kültür Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Tunceli Kültür Buluşmaları” konserinde sanatçı Pınar Aydınlar’ın açıklamaları ve açtığı Seyit Rıza posteri nedeniyle gözaltına alınmasının ardından resmi açıklamada bulundu.

İBB, konser programının hemşeri derneklerinin talepleri doğrultusunda düzenlendiğini ve belediyenin etkinliğe müdahalesinin bulunmadığını ifade etti. Açıklamada, Tunceli Kültür Buluşması kapsamında sahne alan Aydınlar’ın konser sırasında yaptığı açıklamalar ve sahne performansının belediye tarafından tasvip edilmediği belirtildi.

Belediye yetkilileri, etkinliklerin amacının Türkiye'nin farklı şehirlerinin kültürel değerlerini tanıtmak olduğunu, sahnedeki siyasi içerikli açıklamaların bu kapsamla bağdaşmadığını vurguladı. Ayrıca, etkinliklerin düzenlenmesinde sorumluluğun sivil toplum kuruluşları ve derneklere ait olduğunun altı çizildi.

İBB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da düzenlenen "Memleket Kültür Buluşmaları" illerimizin sivil toplum kuruluşları ve belediyeleri ile ortak olarak organize edilmektedir.

* Bu etkinliklerde, ülkemizin tüm illeri her hafta ağırlanıp, yemekleri, oyunları, tarihi ve türküleri ile illeri tanıtılmakta hemşerileri ile bir araya gelinmektedir. İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen alanda, sahne programları derneklerimizin talepleri ile oluşturulmakta ve bu konuya belediyemizin müdahalesi/ dahli bulunmamaktadır.

* "Tunceli Kültür Buluşmaları" programı da bu minvalde gerçekleşen sayısız memleket buluşmalarından biridir. Tunceli Kültür Buluşması'nda, hemşeri derneklerinin belirlediği program kısmında tarafımızca tasvip edilmeyen ve program dahilinde olmayan görüntüler ortaya çıkmıştır.

* Sahneye çıkan sanatçı Pınar Aydınlar, Tunceli derneklerimizin talebi doğrultusunda ve o sorumlulukta sahneye çıkmıştır. Ancak sahnede söyledikleri ve içinde bulunduğu fiili eylemler, ilgili kişinin kendisine ait olup, tarafımızca kesinlikle tasvip edilmemektedir.

* Bu sahne, Türkiye’deki şehirlerimizin gelenek, görenek, kültürlerini yansıtmaları için kurulmuş bir sahnedir. Asıl amacı ve kapsamı dışında bu sahnede herhangi bir siyasi söylemde bulunulması kabul edilemez bir durumdur."

Olayın geçmişi

Pınar Aydınlar, konser sırasında yaptığı konuşma ve Seyit Rıza posterini açması nedeniyle gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. İBB'nin açıklaması, etkinliklerde belediyenin doğrudan müdahalesinin olmadığını ve yaşananları tasvip etmediklerini vurgulaması açısından dikkat çekti.