Konsere giden şarkıcı Çağan Şengül trafik kazası geçirdi
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında Ankara’da konsere giden şarkıcı Çağan Şengül'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Çağan Şengül'ün de aralarında bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynaşlı gişeleri Ankara istikametinde otoyol yol ayrımında, Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan S. H. idaresindeki minibüs bariyerlere çarptı.
Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü S.H. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çağan Şengül kimdir?
Çağan Şengül 16 Kasım 1996'da doğdu. Şarkıcı, müzisyen, besteci, söz yazarı olarak tanınan Şengül,. 14 yaşında ailesi tarafından kendisine alınan gitarla müziğe ilk adımını attı.
Çağan Şengül ilerleyen süreçte eğitim hayatının yanı sıra profesyonel olarak müzik kariyerine devam etti.