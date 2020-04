Konsollara ek vergi geldi, PlayStation 4 hızla tükendi

20 Nisan 2020

Yener KARADENİZ

İSTANBUL - Koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası satışlarında yüzde 20’ye yakın artış yaşanan video oyun konsollarına gelen ek vergi ilk olarak sektörün en büyük oyuncusu Sony’nin PlayStation 4 (PS4) piyasasına yansıdı. Haberin ardından ürün birçok teknoloji marketin online satış sitesinde tükenirken kalan ürünler ise kurda yaşanan yükselişin de etkisiyle 5 bin TL’ye yakın fiyatlarla satılmaya başlandı. Bu alanın diğer oyuncuları Microsoft Xbox One S ve Nintendo Switch fiyatlarında ise 18 Nisan itibarıyla henüz önemli bir fiyat artışı yaşanmadı. PS4’ün şuanda 4 bin 999 TL, Nintendo Switch 3 bin 300 TL ve Microsoft Xbox One S ise 2 bin 500 TL ile satıldı. Mart başında oyun konsollarının ortalama satış fiyatı 2.800 TL civarındaydı. Hali hazırda konsol fiyatları ortalama 3 bin 600 TL’yi geçti. Yeni gelecek ürünler ile birlikte her bir markanın konsol fiyatı yüzde 50’ye yakın zamlı satışa sunulacak.

Yüzde 20’lik vergi kalıcı olacak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre oyun konsollarına getirilen bu ilave yüzde 50’lik vergi, 18 Nisan- 30 Eylül 2020 arasında geçerli olacak. 1 Ekim’den sonra ise kalıcı olarak yüzde 20’lik vergi uygulanacak. Hali hazırda söz konusu ürünlerde ayrıca %20 ÖTV ve %18 KDV alınıyor.

İkinci el piyasası hareketlendi

Karar sonrası özellikle PS4 olmak üzere tüm oyun konsollarında ikinci el piyasası hareketlendi. Letgo, Sahibinden.com gibi platformlarda ilan sayısı bir anda yükselişe geçerken, fiyatlarda ise yüzde 40’a yakın artış yaşandı. Letgo’da son 24 saatte 3 binden fazla ürün eklendi. Ürünün sıfırının stoğunda yaşanan düşüş nedeni ile ikinci el piyasasında hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre oyun konsollarının ortalama fiyatları, geçtiğimiz yıldan bu yana büyük iniş çıkışlar gösterdi. En yüksek fiyatlar 3.260 TL ile 2029’un Mart ayında görülürken, en düşük fiyat ise 2 bin 760 TL ile Haziran 2019’da görüldü. Ek vergi ile birlikte ortalama oyun konsolu fiyatlarının 4 bin 200 TL olması bekleniyor.

İthalat 2019’da yüzde 40 düştü

Oyun konsolu ithalatı da 2019’a kadar yükselişte iken, geride bıraktığımız yıl yaşanan ekonomik durgunluk ve kurda yaşanan hareketlilik nedeni ile ithalatta 10 milyon dolardan fazla düşüş yaşandı. 2016’da 27.5 milyon dolar olan ithalat, 2017’de 36.1 milyon dolar, 2018’de 31.8 milyon dolar, 2019’da 19.4 milyon dolar ve bu yılın ilk 2 ayında ise 3.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta ilk sıra ise yüzde 90’ı aşan oran ile Çin’in oldu. 2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar seviyesinde olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Burada oyun konsolunun payı ise yüzde 22 civarında bulunuyor.

Yeni konsollar sonbaharda daha az vergi ile gelecek



Sony’nin Kasım 2020’de satışa sunmayı planladığı yeni oyun konsolu PlayStation 5 Türkiye’ye geldiğinde ilave vergi oranı yüzde 50’den yüzde 20’ye gerileyeceği için yüzde 20’lik ilave gümrük vergisine tabi olacak. Ancak hem kur artışı hem de yüzde 20 ek vergi ile söz konusu modelin 8 bin TL’ye yakın fiyat ile Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. Sektörün bir diğer oyuncusu Microsoft’un da sonbaharda yeni oyun konsolu Xbox Series X’i tanıtması bekleniyor. Bu ürün de yüzde 20 ek vergiye tabi olacak. Ancak üretim hatları ve tedarik zincirinde koronavirüs nedeniyle yaşanan sorunlar yüzünden her iki modelin de Türkiye’ye ilk etapta gelmesi konusunda da belirsizlik olduğu belirtiliyor.



Onlarca ürüne daha ek vergi



Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına göre bazı sanayi ürünleri ile karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Söz konusu karar kapsamında kauçuk iplikler, plastik plaka / levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları ve aksam parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyalara ilave gümrük vergisi uygulanacak. Kararda bahsi geçen her ürün için aynı oranda vergi uygulanmayacak. Söz konusu ilave gümrük vergisi, ürünlere göre yüzde 5 ila yüzde 50 arasında değişecek.