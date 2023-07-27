Konteyner konut ithalatındaki vergi istisnası uzadı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteyner konut ithalatına uygulanan vergi istisnası uzatıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden binlerce insan hayatını kaybederken, çok sayıda ev yıkılmıştı. Deprem bölgesinde barınma sorunu çadır ve konteyner evlerle giderilmişti.
Konteyner konut ithalatına 10 Mart tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sıfır gümrük ve ek gümrük vergisi istisnası getirilmişti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan sıfır gümrük ve ilave gümrük vergisi istisnaları 31 Temmuz'a kadar uygulamada kalacaktı.
Kararla her iki istisna 31 Aralık'a kadar uzatıldı.