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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Ardahan'ın Göle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, A.A idaresindeki 34 CJJ 003 plakalı otomobil, Göle-Selim yolunun Kızıl Gedik mevkisinde devrilerek uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araçta sürücü ile araçtaki B.Ö yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA