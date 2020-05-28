'Kontrollü normal hayat' 1 Haziran'da başlıyor

28 Mayıs 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların tamamına yakını, belirlenen kurallar uyulması koşuluyla kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nde video konferans yöntemiyle son kez yapılan ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz. 1 Haziran itibariyle kamu personeli iş başı yapacaklar. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00-20.00 saatleri arasında istisna kapmasında devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir süre daha sürdürmekte fayda gördüklerini belirterek, “Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim” dedi.

Erdoğan, eğlence merkezleri ve nargile içilen mekanların ise bir süre daha kapalı tutulacağını söyledi.

Normalleşme adımları neleri kapsıyor?

1 Haziran itibariyle,

● Şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamıyla kaldırıldı.

● Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı açılacak.

● İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşları maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

● İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başlayacak.

● Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri hizmet vermeye başlayacak.

● Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçebilecek.

● 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

● Hayvan satış yerleri faaliyete geçebilecek.

● Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçebilecek.

● Sürücü kursları, benzeri kurslar hizmet verebilecek.

● Müze ve ören yerleri açılacak.

● Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

● Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

● 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

● Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

● Hipodromlar 10 Haziran'da açılacak.