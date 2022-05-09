Konut finansmanında 3 yeni paket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Dünyanın sosyal çalkantıların kıskacında olduğu sancılı bir süreçte Türkiye, rotasından çıkmadan yoluna devam ediyor.

Dar gelirli vatandaşlarımızın alım güçlüğü yaşadığının farkındayız.

Ekonomik programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek var.

Enerji fiyatlarındaki 10 kata varan artışlar, ürün maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açıyor.

Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz.

Konutta 3 finansman paketi

Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz.

Konut finansmanı konusunda 3 paket hazırladık. Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız.

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor.

Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir.

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.

Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

Küçük ölçekli müteahhitlere uygun maliyetli kredi

Ayrıca küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satmamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Bu tür alanların rezerv konut alanı ilanı yoluyla çeşitli vergilerden istisna olmasını temin ederek, maliyetlerin düşürülmesi yoluna da gideceğiz. Rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli krediyle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satış tahdidine tabi olacaktır.

Kentsel dönüşümde uygun maliyetli krediler

Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek vereceğiz. Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız.

Yerli ve milli pasaport üretimi bir diğer projemiz. Ağustos itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da hayırlı olmasını diliyorum."