Konuta 500 bin, iş yerine 250 bin hibe verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı.

Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 180 bin konutun inşaatı başladı. Eylül-ekim ayında konut teslimi başlayacak. Bir yıl içinde 319 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu arada yıkımlar gerçekleşirken bir taraftan da biz planlamalara ağırlık verdik.

- Bu şehirlerimiz kadim şehirler, binlerce yıldır yaşıyor. Buralarda yeniden yapılaşmayı sağlam zeminde yapmak zorundayız. Yerinde dönüşümü sağlayabilirsek şehirlerimizde hayat yeniden canlanacak. Burada birkaç yıl sürecek olan bir faaliyetten bahsediyorum.

- 4 kırmızı çizgimiz var. Taviz mümkün değil. Fay kırıklarını olduğu yerlerde asla yapılaşma olmayacak. İkincisi zeminde sıvılaşma var. Böyle yerlerde bir daha yapı yapılamayacak. Oralar boşalacak. Üçüncüsü, dere yataklarına da bundan sonra yapı yapılması mümkün değil.

- İnşaat maliyetlerini de hesaplayarak kredi ve hibe bölümleri gerçekleştirdik. Tek katlı ya da birden fazla katlı konut yapmak istediklerinde vatandaşlarımız, buna izin vereceğiz. Hibe olarak konuta 500 bin lira, dükkan için 250 bin lira maddi yardımda bulunacağız. Yine 500 bin lira ile 800 bin lira arasında kredi verilecek.

- Dükkanlar için de 250 bin ile 500 bin lira kredi vereceğiz. 150 metrekareye kadar büyüklükte konut sahibi evini yapmak isterse 500 bin lira hibeye devam edeceğiz, 700 bin lira kredi vereceğiz. 150 metrekareden büyükse 500 bin yine hibe, 800 bin lira da kredi vereceğiz.

- Dükkanlı iş yerleri için de 500 bin liraya kadar, 250 bin liradan başlamak üzere hibe vermeye devam edeceğiz.

- Bu krediler 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak ve faiz 0. Bu paraları nasıl vereceğiz. Hak ediş karşılığı vereceğiz.