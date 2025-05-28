Konutta yeni uygulama! Fiyatlar artık yapay zeka ile karşılaştırılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektöründe fiyatların adil ve nesnel şekilde belirlenmesi amacıyla yeni bir dijital sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. 'Değer Bilgi Merkezi' adı verilen bu platform, konutların gerçek piyasa değerini yapay zeka yardımıyla tespit edecek.

Konut fiyatları şeffaflaşacak

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, satın almayı düşündükleri taşınmazların bulunduğu bölgedeki fiyatları karşılaştırmalı şekilde görebilecek. İlçe ve mahalle bazında analiz yapılabilen platformda, arz-talep dengesi, yatırım geri dönüşü ve maliyet bilgilerine de erişim sağlanacak. Böylece fiyat spekülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.

Proje kapsamında, her taşınmaz için piyasa değerlerinin işlendiği dijital değer haritaları da hazırlanacak. Bu veriler yalnızca vatandaşlar için değil; kamu kurumları, yerel yönetimler, yatırımcılar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir bir kaynak sunacak. Haritalar; kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım kararlarında etkin şekilde kullanılabilecek.

Ne zaman devreye girecek?

Değer Bilgi Merkezi'nin ilk olarak 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da kullanıma açılması planlanıyor. 2027 yılının ortasına kadar ise tüm Türkiye'de erişime sunulması hedefleniyor.