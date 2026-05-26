Konya bayram namazı saati: 2026 Konya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Namaz vakti...

Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanacak. Bayramın ilk gününde vatandaşlar bayram namazı için camilere akın edecek. Konya'da da halk cemaat ile birlikte namazını eda edecek. Konyalılar sürekli olarak "2026 Konya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna cevap arıyor.

Konya bayram namazı saati...

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesine göre Mevlana Şehri Konya'da 2026 Kurban Bayramı namazı saat 06.05'te kılınacak.

Konya’nın en tarihi camileri

Alaeddin Camii

Selçuklu Sultanları döneminde inşa edilen yapı, Konya’nın en önemli tarihi camisi kabul edilir. Alaeddin Tepesi üzerinde yer alır.

Aziziye Camii

Osmanlı döneminden kalan cami, barok etkili mimarisiyle dikkat çeker ve Mevlana çevresinin simge yapılarındandır.

Sultan Selim Camii

II. Selim adına yaptırılan cami, Mevlana Meydanı’nın en tanınan eserlerinden biridir.

İplikçi Camii

Selçuklu döneminin en eski camilerinden biri olarak bilinir.

Şerafettin Camii

Şehir merkezindeki tarihi yapı, Osmanlı mimarisinin önemli örneklerindendir.

Sahip Ata Camii

Sahip Ata Külliyesi içinde yer alan yapı, Selçuklu taş işçiligiyle öne çıkar.

Kapu Camii

Osmanlı döneminin büyük şehir camilerinden biri olup çarşı bölgesinin merkezindedir.

Sadreddin Konevi Camii

Ünlü İslam düşünürü Sadreddin Konevi adına yapılan tarihi ve manevi önemi yüksek camilerden biridir.

Tahir ile Zühre Mescidi

Selçuklu döneminden günümüze ulaşan küçük ama tarihi değeri yüksek yapılardandır.

Nasuh Bey Camii

Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerden biri olarak şehir merkezinde yer alır.