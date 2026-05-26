Konya bayram namazı saati: 2026 Konya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Namaz vakti...

Konya'da yaşayan vatandaşlar sıkça bayram namazının saatini öğrenmeye çalışıyor. Bayramda ilk iş yurttaşlar bayram namazını eda edecek. Peki 2026 Konya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanacak. Bayramın ilk gününde vatandaşlar bayram namazı için camilere akın edecek. Konya'da da halk cemaat ile birlikte namazını eda edecek. Konyalılar sürekli olarak "2026 Konya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna cevap arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesine göre Mevlana Şehri Konya'da 2026 Kurban Bayramı namazı saat 06.05'te kılınacak.
Konya’nın en tarihi camileri
Alaeddin Camii
Selçuklu Sultanları döneminde inşa edilen yapı, Konya’nın en önemli tarihi camisi kabul edilir. Alaeddin Tepesi üzerinde yer alır.
Aziziye Camii
Osmanlı döneminden kalan cami, barok etkili mimarisiyle dikkat çeker ve Mevlana çevresinin simge yapılarındandır.
Sultan Selim Camii
II. Selim adına yaptırılan cami, Mevlana Meydanı’nın en tanınan eserlerinden biridir.
İplikçi Camii
Selçuklu döneminin en eski camilerinden biri olarak bilinir.
Şerafettin Camii
Şehir merkezindeki tarihi yapı, Osmanlı mimarisinin önemli örneklerindendir.
Sahip Ata Camii
Sahip Ata Külliyesi içinde yer alan yapı, Selçuklu taş işçiligiyle öne çıkar.
Kapu Camii
Osmanlı döneminin büyük şehir camilerinden biri olup çarşı bölgesinin merkezindedir.
Sadreddin Konevi Camii
Ünlü İslam düşünürü Sadreddin Konevi adına yapılan tarihi ve manevi önemi yüksek camilerden biridir.
Tahir ile Zühre Mescidi
Selçuklu döneminden günümüze ulaşan küçük ama tarihi değeri yüksek yapılardandır.
Nasuh Bey Camii
Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerden biri olarak şehir merkezinde yer alır.