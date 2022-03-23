Konya dünyaya model olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği olarak anılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) başkanlığını haziran ayında devralacak. Halihazırda birliğin eş başkanlığını yürüten Altay, “Konya şehirleşmede Türkiye’nin en başarılı kentlerinden biri. Öyle ki dünyaya model olacağız. Benim bazı uluslararası görevlerim var. Dünya Belediyeler Birliği’nde eş başkanlık görevi yürütüyorum. Haziran ayında başkanlığı Konya olarak devralacağız. Tüm dünyadan yerel yönetimlerin masasına Konya modeli belediyeciliğini koyacağız” dedi.

DÜNYA Gazetesi heyetini Konya’da ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 milyar kentliyi temsil eden 140 ülkede 240 bin kentin üye olduğu UCLG’nin başkanlığını tek başına devralıyor. Altay, uluslararası görevleri sayesinde, şehirciliğe kattıklarını tüm dünyaya anlatma ve uygulama fırsatı yakalayacaklarını söylüyor. Altay, “Aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin de başkanıyım. Bu görevimde de Bosna Hersek’ten Moğolistan’a kadar coğrafyamızda 30 ülkeden 1200’e yakın belediye var. Konya’nın önemli bir belediyecilik, şehircilik kültürü var. Tüm dünyaya örnek olmak, model olmak ve onların da hayatlarını kolaylaştıracak projelerimizi anlatmak istiyoruz. Onun için Konya modeli belediyeciliği Necmettin Erbakan Üniversitesi ile bir kitap haline getiriyorum. Biz bugüne kadar hep fikirlerin kullanıcısı olduk. Mesela akıllı kentler konusunda. Bundan sonra dünyaya rol model olacağız” şeklinde konuşuyor.

GECEKONDUSU OLMAYAN KENT

Belediyeciliğin artık sadece yol, kanal, park yapma devrinin kapandığının da altını çiziyor Altay ve ekliyor: “Konya’da bir belediyecilik geleneği oluştu. Biz bunu Konya modeli belediyecilik diye ifade ediyoruz. Konyamız 1950’lerden beri planlı yapılaşabilen düzgün bir şehir. Kentimizde gecekondu yok. Nüfus hep belli civarda artıyor. Her yıl yaklaşık 50 bin kişilik göz alıyoruz. Bunu da yönetebiliyoruz. Biz Konya olarak belediyecilikte artık başka bir boyuttayız."

YEŞİK SUKUKLA DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ

Altay “Belediyemizin kullandığı enerjiyi güneşten ve HES’ten elde edeceğiz” diyor ve “Bunun için de UNDP ile yeşil sukuk ihracını ilk biz yapalım diye çalışıyoruz. Emlak Katılım Bankası, UNDP, Konya Büyükşehir Belediyesi yeşil sukuk ihracı yapacağız. Bunu nasıl yapacağımızın üzerinde çalışıyoruz. Daha küçük sermayedarlara mı, daha büyük sermayedarlara mı yapalım diye konuşuyoruz. Dünyada ilk yapan belediye biz olacağız” açıklamasında bulunuyor.

1,1 MİLYAR EUROLUK METRO PROJESİ

Uluslararası kurumlarla çalışma kültürünü inşa ettiklerine de dikkat çekiyor Altay. “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile önemli işbirlikleri yapıyoruz. İslam Kalkınma Bankası’yla İller Bankası aracılığıyla çeşitli işlerimizin finansmanı konusunda işbirlikleri yürütüyoruz” diyor Altay ve “Konya’da çok büyük bir metro ihalesi yapıldı onun kredisini çözmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1.1 milyar Euro Konya metrosu ve banliyösü için. Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Birinci etap Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden başlayıp Meram Belediyesine kadar bir hat. İkinci etap ise mevcut raylı sistemin yer altına alınması. Yani tramvayımız metroya dönüşmüş olacak. Selçuklu Üniversitesi- Alaattin Tepesi arasında” şeklinde konuşuyor.

120 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HUZURLA MEZUN OLUYOR

Altay’a göre Konya biraz içine kapanmış bir kent. Bunu aşmak için Başkan Altay önemli bir konuya şöyle dikkat çekiyor: "Konya'ya gelen herkes Konya’nın ne kadar gelişmiş olduğunu, sanayisinin ne kadar güçlü olduğunu, turizm potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu fark ediyor. Demek ki daha çok görünür olmalıyız. Tarihi mirasa sahip, modern şehirleşmenin ve planlı büyümenin bir araya geldiği başka bir kent yok. Nüfusa göre suç oranının en düşük olduğu şehiriz. 5 üniversitemizde 120 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerin 40 bin kadarı Konya’dan diğerleri şehir dışından ve ülke dışından geliyor. Okuduktan sonra buradan ayrılmak istemiyorlar. Özellikle küçük kentlerden gelen evlatlarımız burada iş buluyor evleniyor ve nitelikli iş gücümüze müthiş bir katkı sağlıyorlar. Üniversite mezunlarımız içinde kadınların iş gücüne katılımı yüzde 50. Konya'yı kız öğrenciler tercih ediyor. Çünkü güvenlir, huzurlu, rahat bir şehir. Ulaşım kolay ve ucuz, öğrenci için sosyal imkanlar var. Ancak biz çaba sarf etmeyince anlatmak için insanlarda dışarıdan gördükleriyle kalıyor. Artık bu görev bizim."

HEM KADİM HEM MODERN KENT

Başkan Altay, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ, DÜNYA Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan, Konya Temsilcisi İbrahim Çiçekçi’yi makamında ağırladı. Toplantıya Konya Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bilgiç ile Kredi Garanti Fonu (KGF) AŞ eski Genel Müdürü İsmet Gergerli de eşlik etti. Altay, 200 yıl Selçuklulara başkentlik yapmış bir kentlerinin tarihi mirasına dikkat çekerken, dünyaya örnek olacak modern çalışmalara da imza attıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük kentiyiz, 31 ilçemizde farklı stratejimiz var

Ben şu anda nüfusu 700 bin olan Konya’nın en büyük ilçesine başkanlık yaptım. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın milletvekili olması ile 2018 Mayıs’ında Büyükşehir’e seçildim. AK Parti’nin en çok oy aldığı kent Rize ama Konya, en yüksek oy oranına sahip birinci büyükşehir belediyesi. Merkezde daha yüksek, yüzde 78. Seçildiğimiz o günden bu yana çalışıyoruz. Konya’nın birçok “en”i var. Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip kenti. 3’ü merkezde olmak üzere 31 ilçesi var. Dolayısıyla ilçeler arası hem sosyal hem kültürel hem ekonomik farklılıklar bulunuyor. 700 bin nüfuslu Selçuklu da bizim ilçemiz, 1400 nüfuslu Yalıhüyük de. Dolayısıyla hizmetler ile ilgili bir strateji belirlememiz gerekiyor. Bu nedenle merkez belediyelerimize ayrı, merkez dışı belediyelerimize ayrı planlama yapıyoruz. Merkez dışına üç hedef koyduk. Birincisi altyapıyı tamamlamak. Özellikle çevre konularında arıtma tesislerinin yapılması düzenli depolama alanlarına geçilmesi ile ilgili ciddi çalışma yürütüyoruz. İkincisi orada yaşayan vatandaşların gelirini arttırmak. Çünkü eğer insanlar orada karınlarını doyurmuyorsa, para kazanamıyorlarsa, merkeze doğru bir göç oluyor. Hem şehirde yönetim zor oluyor hem Konya üretim kapasitesinde ciddi bir sorun oluşturuyor. Üçüncüsü de sosyal ve kültürel hayatın Konya merkezde olduğu kadar kırsalda da olmasını sağlamak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

İSLAM OLİMPİYATLARI İLE 56 ÜLKEDEN SPORCUYU AĞIRLAYACAK

Konya’da büyük bir heyecan var. 9-18 Ağustos tarihlerinde 56 ülkeden 3 bin sporcunun katılacağı 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’na hazırlanıyoruz. İslam Olimpiyatları olarak da anılan bu oyunlar 2021 yılında yapılacaktı. Ancak pandemi nedeniyle ertelendi. Tıpkı “Tokyo 2020” isminin tutulduğu gibi biz de “İslami Dayanışma Oyunları 2021” olarak ismini koruduk. Böylece pandemiyle geçen zorlu bir döneme, dünya tarihine not düşmüş olacağız. Bir önceki oyunlar Bakü’de yapılmıştı. Bakü’nün turizmine inanılmaz katkısı oldu. İnşallah Konya için çok önemli bir tanıtıma imza atmış olacağız. Yaz aylarında yurtdışından gelecek misafirlerimizle birlikte tüm Türkiye’yi de bu oyunları izlemeye kentimize davet ediyoruz.

Yüksek teknolojiye arazi, kırsal kalkınmaya destek

Konya’nın merkezinde 5 organize sanayi bölgesi (OSB) var. Şimdi 6’ncısı için de çalışma yapıyoruz. Kentimiz bir KOBİ cenneti. Küçük sanayilerde büyüyen fi rmalarımız OSB’lere geçiyor. İlçelerimiz de önemli yatırım çekiyor. Mesela Sarayönü ilçemiz 4. Teşvik Bölgesi’nde. Çumra da öyle buralara çok ciddi talep var. Ama merkezde de halen büyük bir yatırım iştahı var. Geçtiğimiz aylarda Konya OSB’de 7 parsel ihaleye çıktı, tam 440 başvuru oldu. Ayrıca Aselsan’ın burada savunma sanayinde yaptığı tesis önemli bir adım oldu. Cumhurbaşkanımızın kararıyla, orası teknoloji endüstri bölgesi ilan edildi. Bölgenin arsası büyükşehir belediyesine aitti, biz arsayı bedelsiz olarak devir ettik. Bugün ekonomik değeri 2 milyar liradan fazladır. Ancak Aselsan’ın Konya’ya katacağı değer çok daha büyük. Kentimiz 150 ülkeye 3 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Aselsan ile bu rakam sıçrama yapacak. Öte yandan Beyşehir’de Huğlu ve Üzümlü av tüfeği konusunda iyi bir trend oluşturdu. Neredeyse 300 milyon dolarlık ihracat yapıyorlar. Bu iki küçük beldenin nüfusu 10 bin. İtalya pandemide üretim sorunu yaşayınca Amerikan pazarından çok ciddi pay aldılar. Bizim savunma sanayi konusunda altyapımız öteden beri var. Başka firmaları da bekliyoruz.

3 BİN SERVİS ŞEHİR TRAFİĞİNDEN ÇIKACAK

Konya, bu kümelenme işini çok eski dönemlerde uygulamış bir kent. 1970’lerde toptancılar, manifaturacılar, tekstilciler, oto tamircileri grup grup sanayi siteleri ile ayrılmıştı. Merkezde kalmış Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’ye şimdi TOKİ ile birlikte özellikle araç tamiri yapanlar için 2690 dükkân inşa ediyoruz. Arsayı biz verdik, 2023’te onları taşımış olacağız. Ayrıca sanayilerimizde çalışanlarımız için TOKİ ile konut yaptık. İlk etapta 670 konut üretildi. Raylı sistemimiz de OSB’miz için devreye girdiğinde günlük 3 bin servisin şehir trafi ğine çıkmasını engellemiş olacağız.

‘AKILLI’ LANSMAN EYLÜL AYINDA

Aselsan, Sabancı Üniversitesi ve ODTÜ ile birlikte akıllı şehir master planı üzerinde çalışıyoruz. Haziran, temmuz gibi çalışmalar bitecek, eylül gibi lansmanını yapacağız. Biz Konya’yı akıllı şehirler konusunda da sadece kullanıcı değil, Aselsan ile birlikte üretici bir şehir yapmaya çalışıyoruz. Böylece tüm dünyaya ürettiğimizi satacağız.

ÇİLEKÇİLİK İLE TERSİNE GÖÇ

Tarımda da belediye olarak temel hedefi miz kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak. Makine, tohum, fi dan gibi destekler veriyoruz. Hüyük’te çilekçilik başlattık. 20 bin ton çilek üretiliyor böylece tersine göç başladı. Hadim, Taşkent’te kiraz kümelenmesi yaptık. Bu sene yerinde 35 TL’den kiraz sattılar. Üçüncüsü Güneysınır ilçemizde lavanta ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Orada sussuz tarımla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Göksu vadisinde zeytin fi deleri ektik deneme amaçlı. Konya hep ova diye gözükür ama yaklaşık yüzde 27’si orman alan. Buralarda da arıcılığa destek veriyoruz.

BAKANIMIZIN KATKISI BÜYÜK

Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum, Konyalı. Kentimize katkısı büyük. Biz de Konyalılar olarak çevre konularında ayrı bir sorumluluğa sahip olmalıyız. Sıfır Atık Daire Başkanlığını kuran ilk belediye olduk. 4 çöp depolama alanımızda metan gazından elektrik üretiyoruz.

PROJELER BİRER BİRER HAYATA GEÇİYOR

MEVLANA VE SULTAN ALAEDDİN'İN YÜRÜDÜĞÜ SOKAKLAR...

Konya’ya yılda 3 milyona yakın turist geliyor. Bunların birçoğu Hz. Mevlana’dan dolayı yerli turist. Elbette Konya’da Mevlana Hazretleri olmadan bir şey planlamak hem mümkün değil. Konya denilince Hz. Mevlana akla gelir. Biz onun öğretisini anlatmaya çalışıyoruz ama şunu da ifade etmeye çalışıyoruz, Konya’ya geldiğinizde sadece Hz. Mevlana’yı ziyaret etmezseniz, 200 yıl başkentlik yapmış bir şehri de ziyaret edersiniz. Çünkü burası bir payitaht, payitahtın camilerini, medreselerini, saray kalıntılarını ve Sultan Alâeddin ile Hz. Mevlana’nın yürüdüğü sokakları ziyaret edersiniz.

ANADOLU'NUN SÜTUNSUZ EN BÜYÜK SALONU

Selçuklu Kongre Merkezi’ni 2017 yılında açtık. 18 salonu ve 2 bin kişilik Anadolu Oditoryumu ile dev bir alan. 9 metre tavan yüksekliği var. Anadolu’nun sütunsuz en büyük salonu. 1200 kişiye aynı anda yemek verilebiliyor. Biz burada bir kitap fuarı düzenledik 850 bin kişi katıldı. Neredeyse 1 milyon insan. Konya mütevazı bir şehir. Çok öne çıkmayı sevmez ama artık kendimizi anlatmamız lazım.

200 YIL BAŞKENTLİK YAPAN ŞEHRİN SARAY MUTFAĞI ÖNE ÇIKACAK

Konya’nın gastronomisini anlatmaya çalışıyoruz. Konya denilince etli ekmek ile fırın kebabı akla geliyor. Ama 200 yıl başkentlik yapmış bu şehrin bir saray mutfağı var. Bir de Selçuklu döneminin kültür merkezi de Konya. Bir başkent, ticari hayatı da, sosyal hayatı da, yemeği de, konuşmayı de belirler. Biz bunu anlak istiyoruz. Sanayimiz kadar kültür hayatımız da önemli. Konya’nın başlı başına gelişmiş olması Türkiye açısından çok önemli.

KELEBEK BAHÇESİ BOZKIRDA TROPİKAL HAVA ESTİRDİ

Bozkırın ortasına tropikal bir esinti katmak istedik. Konya Tropikal Kelebek Bahçesini yaptık. Öyle etkileyici bir atmosfer ki 2018’de Panasonic’in dünya kataloğuna girdik. Çocuklarımız, gençlerimiz kilometrelerce ötedeki bir ambiyansı burada yaşıyorlar.

KÖYLERDEN ÇOCUKLAR BİLİM MERKEZİNE TAŞINIYOR

Konya Bilim Merkezi’ni 2014 yılında hayata geçirdik. Geçen yıl Bilim Festivali yaptık 250 bin kişi geldi. Burada önemli bir işe imza atıyoruz. Zamanında TÜBİTAK bir yarışma açtı, 11 şehir bu yarışmaya katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi bu yarışmayı kazandı ve TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezini kurduk. Mimari projesi ile de içeriği ile de eşsiz bir eser oldu. 2 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Çocuklar için müthiş bir etkinlik oluşturuyoruz. Buraya giren bir çocuk, hangi yaş grubundan olursa olsun, başka bir akıl, başka bir kafayla çıkıyor. Kamp programları yapıyoruz, bir saatte doluyor. Yaz kampları yapıyoruz, ara tatil kampları yapıyoruz. Tüm Türkiye’den çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Bir de güzel uygulamamız var. Tüm Konyalı çocuklarımızın burayı ziyaret etmesini sağlamak için belediyelerimizin otobüsleri, ilçelerimizden, köylerimizden randevu alan okulların ayağına gidiyor. Öğretmenleri ile birlikte çocukları buraya getiriyoruz. Bunun dışında hafta sonları anne babalarla çocukların çok güzel bir güne geçirmesini sağlıyoruz. Çocuklardan 5 TL yetişkinlerden 7 TL alıyoruz. Bilim Merkezimizde geliştirilen pek çok oyun seti, TÜBİTAK’tan onay aldı. Online ve fiziki mağazamızdan bunları satıyoruz. Bu oyunları da orada çalışan arkadaşlarımız geliştirdi.

TOGG'UN TASARIMCISI PININFARINA'YA KULE YAPTIRILACAK

Konya olarak bir dünya şehriyiz. Yaptıklarımız sadece Türkiye’de değil, dünyada görünür olsun istiyoruz. Nitelikli mimarlarla çalışmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin önemli mimarlarının eserlerinin şehrimizde olmasını arzu ediyoruz. Dünyaca ünlü mimarların da Türkiye’de, Konya’da eserleri olsun istiyoruz. Atatürk Havalimanı’nın kulesini, TOGG’un tasarımını yapan firma İtalyan Pininfarina. Onlarla bir kule için görüşüyoruz. Anlaşma sağlayabilirsek bizim Akyokuş diye şehrin tepeden gören seyir noktamız var. Oradaki restoranın bulunduğu yere bir kule yapmaları için temastayız. Sıradan şeyler yapmak istemiyoruz.

NEW YORK'UN ARDINDAN EN UZUN BİSİKLET YOLU KONYA'DA

Konya denilince akla gelecek en önemli şeylerden biri bisiklet. New York’tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip şehri biziz. 550 kilometre bisiklet yolumuz var. Trafiği azaltıyoruz, karbon salımını engelliyoruz. Otobüslerimizde bisiklet aparatlarımız var. Bisiklet tramvayımız var. Şimdi sadece bisikletler için katlı park yapmayı planlıyoruz. Bisikletinizi otomatik olarak bırakıp, sistemin kendisinin park edebileceği bu araçlar için son dönemde rövanşta. Ayrıca olimpik bisiklet branşlarından biri olan pistli bisiklet için Türkiye’nin ilk Veledrom’unu inşa ediyoruz.