Konya merkezli 25 ilde FETÖ soruşturması: 40 yakalama kararı
Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Konya merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.
Kaynak: AA