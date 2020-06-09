Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde COVID-19 tespit edildi
Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde 6 personelin COVID-19 testi pozitif çıktı. Müdürlük binasında çalışma durduruldu.
İBRAHİM ÇİÇEKÇİ-KONYA
Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde 6 personelde COVİD-19 tespit edilirken, vakalar tespitinin ardından müdürlük binasında çalışma durduruldu. Bina girişlere kapatılırken, test yapılan ve negatif çıkan bir kısım personel çalışmaları evden yürütürken bazı personele idari izin verildi.
Öte yandan Konya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin müdürlükte pozitif çıkan personellerin temas ettiği kişileri tespit ederek karantina süreci başlattığı öğrenildi.