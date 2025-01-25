Konya, Selçuklu’da bina çöktü! Kolon kesme iddiaları gündemde: İki kişi hala enkaz altında!

Konya’nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi’nde dört katlı bir bina, dün akşam saatlerinde çöktü. Olay yerine hızla intikal eden AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet güçleri, enkaz altında kalan beş kişiyi kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. İlk etapta üç kişi sağ olarak çıkarıldı. İçeride kalan iki kişiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor.

Binadan gelen gürültü kaçışı sağladı

Çökmeden önce binadan yayılan yüksek gürültüyü fark eden iki kişi, hızla dışarı çıkarak faciadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olayın hemen ardından çevrede büyük bir panik yaşandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, yan binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bakan Yerlikaya: "Yoğun çaba gösteriyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada enkaz altında kalan kişilerin Suriye uyruklu olduğunu belirterek, “Üç kardeşimizi sağ olarak çıkardık, diğer iki kişiye ulaşmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz canla başla çalışıyor” dedi. Yerlikaya, bölgede toplam 962 personel ve 216 araçla operasyon yürütüldüğünü ifade etti.

Kolon kesildiği iddiaları gündemde

Binanın alt katında bulunan balıkçı dükkanında genişleme çalışması amacıyla kolonların kesildiği iddiası dikkat çekti. Bakan Yerlikaya, “Bu iddialar Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarca titizlikle inceleniyor. Her türlü ihmal ve kusur tespit edilip, gereken yapılacak” diye konuştu.

Enkazdan yükselen duman çalışmaları zorlaştırıyor

Enkaz altından zaman zaman dumanlar yükselirken, bunun bina tabanında bulunan odun ve kömürden kaynaklandığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etse de çalışma koşullarının zorlukları dikkat çekiyor.

Amca ve yeğen kurtarıldı

Enkazda yaklaşık beş saat süren çalışmanın ardından Halid Elcezar (53) ve yeğeni Muhammed Elcezar (23) sağ olarak çıkarıldı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, yaralıların genel durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kentsel dönüşümü reddetmiş"

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çöken binanın kentsel dönüşüm kapsamında olmadığını, 1994 yılında ruhsatlandırıldığını ve geçmişte dönüşüm teklifini reddettiğini belirtti. Yılmaz, “Binanın arkasındaki yapılar kentsel dönüşüme dahil edilmiş ancak bu bina katılmamış. Önceliğimiz, enkaz altındaki vatandaşlara sağ salim ulaşmak” dedi.

Adalet Bakanı Tunç: "Soruşturma titizlikle sürdürülüyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını ve bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki savcının görevlendirildiğini söyledi. Tunç, “Bu acı olayın sebebiyet veren unsurlarını tespit etmek için kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz” dedi.

14 dairenin 12'si boştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binada 14 daire bulunduğunu ve bunlardan 12’sinin boş olduğunu ifade etti. Altay, “Binanın neden yıkıldığı şu anda bilinmiyor ancak zemin kattaki iş yerinde bir ses duyulmuş. Vatandaşların zillere basarak insanları uyardığı bilgisi var” dedi.

AFAD: Bölgeye 200 kişilik takviye ekip sevk edildi

AFAD tarafından yapılan açıklamada, binanın çöktüğüne dair ihbar alınır alınmaz bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Başta Ankara, Eskişehir ve Antalya olmak üzere çevre illerden takviye ekipler gönderildiği açıklandı. Çalışmaların hızla sürdüğü bildirildi.

Zorlu çalışmalar devam ediyor

Enkaz bölgesindeki ekipler, arama kurtarma köpekleri ve termal kameralarla çalışmalarına devam ederken, ekiplerin çalışmaları hem enkazın büyüklüğü hem de zemin yapısının zorlukları nedeniyle dikkatle sürdürülüyor. Çökme nedenine ilişkin detayların, kurtarma operasyonlarının tamamlanmasının ardından yapılacak teknik incelemelerle netlik kazanacağı ifade ediliyor.