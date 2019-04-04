Konya, tüm Mart aylarının ihracat rekorunu kırdı

04 Nisan 2019

Ocak-Mart dönemini kapsayan bu yılın ilk çeyreğinde Konya’nın 517 milyon 862 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “Şehrimizin yakaladığı ihracattaki artış ivmesi Mart ayında da devam etti. Konya, Mart ayında 183 milyon 458 bin dolar ihracat ile tüm Mart aylarının ihracat rekorunu kırdı. Ayrıca Ocak-Mart döneminde yüzde 18,77 ihracat artışıyla Türkiye ortalamasının 5.6 kat üzerinde artış hızı yakaladık. Konya’nın emsali sayılan Anadolu illerinin tamamından daha fazla ihracat artış oranı yakaladığımız bu yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre Türkiye ihracat sıralamasında 3 basamak yükselerek 11. sırada yer aldık. Konya’nın bu başarısının mimarı olan tüm ihracatçılarımıza, sanayicilerimize ve tüccarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İhracatta ilk iki sektör değişmedi

Kütükcü, Konya ihracatında bu yılın ilk çeyreğinde de makine ve aksamları sektörü ve otomotiv endüstrisinin ilk iki sırada yer aldığını aktararak, bu iki sektörün toplam ihracatın yüzde 38,7’sini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kütükcü, Konya’nın bu yılın ilk çeyreğinde ihracat yaptığı bölgeler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Konya bu yılın ilk çeyreğindeki 517 milyon 862 bin dolarlık ihracatının yüzde 41.6’sını Ortadoğu-Asya bölgesine, yüzde 31.59’unu Avrupa’ya, yüzde 11.21’ini Afrika’ya, yüzde 4.4’ünü Amerika’ya, yüzde 11’ini ise diğer ülkelere gerçekleştirdi.”

Şehirden en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ise şu şekilde: Irak, Almanya, İtalya, İspanya, Cezayir, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Polonya.