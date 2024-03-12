Konya, Türkiye’nin teknoloji üssü olacak

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Anadolu’nun kültür ve medeniyet başkenti Konya’yı, “Akıllı Şehir” konusunda da bir başkent haline getirmek için bugüne kadar onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsattı.

Yol haritası 142 eylem planından oluşuyor

Akıllı Şehir konusunda Konya’nın 2030 vizyonunu anlatan Altay şöyle devam etti: “Akıllı Şehir Uygulamaları konusunda yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler ve paydaş iş birlikleri neticesinde; bugüne kadar 200’e yakın vizyon projeyi Konya’nın hizmetine sunduk.

Akıllı Şehir çalışmalarımızı birlikte yürüteceğimiz tüm paydaşlarımızın çalışmalara dahil olacağı alanları belirleyerek 20’ye yakın başlıkta Konya Akıllı Şehir Paydaş Haritamızı belirledik. 11 etap halinde yaklaşık 1 yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda; Akıllı Şehir Vizyonumuzu, 4 stratejik amacımızı ve bu amaçlara bağlı 23 stratejik hedefimizi ortaya koyduk.

2023- 2030 yılları arasını kapsayacak şekilde; Çevre alanında 17, Ulaşımda 23, Bilişimde 15, Yönetişimde 20, Yaşanabilirlikte 22 ve diğer birçok alanda olmak üzere toplamda 142 eylemi barındıran “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritamızı” oluşturmuş olduk. Bu projelerle; şehrimizin teknolojik altyapısını güçlendirecek, yaşam standartlarını ileri seviyeye taşıyacak, Akıllı Şehir kültürünü yaygınlaştıracak ve bu alandaki kapasitemizi sürekli geliştirerek sürdürülebilir olmasını sağlayacağız.”