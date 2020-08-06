Konya Valiliği özel okulların telafi eğitimlerini erteledi

06 Ağustos 2020

Konya Valiliği, 15 Ağustos itibarıyla başlaması planlanan özel okulların yüz yüze telafi eğitimlerini erteledi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 15 Ağustos tarihinden itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerinin 31 Ağustos tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan valilik kararlarına göre hali hazırda açık bulunan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi.

Valilik tarafından alınan bir diğer kararda ise COVID-19 pozitif hasta olup, ikametinde kalmasına karar verilen kişilerin tespiti halinde ile özel araçla giriş çıkışlarının da yasaklandığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Konya'ya ilişkin yoğun bakım doluluk oranının %76, ventilatör doluluk oranının %42 olduğunu belirterek, "Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" demişti.

İlgili karar telafi eğitimlerinin bir ilde ertelenmesine yönelik ilk karar oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur

Bakan Koca: Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır

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Kaynak: Reuters