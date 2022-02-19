Konya ve Çankırı'da otobüs kazaları: 7 ölü, 53 yaralı

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Çankırı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Seyfettin Yılmaz idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 EHA 508 plakalı otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Hüseyin İrfan ve Osman Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kurşunlu, Çerkeş, Atkaracalar, Ilgaz ve Çankırı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kurşunlu Devlet Hastanesinde tedavi edilen hastaları ziyaret eden Vali Abdullah Ayaz, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ayaz, gazetecilere, üzücü bir hadise yaşadıklarını söyledi.

Otobüsün İstanbul'dan Trabzon'a cenaze götürdüğünü belirten Ayaz, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızın durumu ağır. Allah hepsine şifa versin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalarımızın hemen hemen tamamı sevk edildi. 4’ü burada Kurşunlu’da müşahede altında. Allah beterinden korusun. Trafik kuralları, sürat, emniyet kemeri gibi uyarıları tekrarlıyoruz. Kazayla ilgili savcılık soruşturmasını yürütüyor." dedi.