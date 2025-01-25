Konya'da 4 katlı bina çökmüştü: Acı haber geldi!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bulunan dört katlı Taşoluk Apartmanı'nı dün akşam saatlerinde meydana gelen göcükte arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

Çalışmalarda beş kişiden üçü kurtarılırken, bugün acı haber geldi. Enkaz altında kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gözaltılar var

Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Kolonların kesildiği iddiası

Binanın alt katında bulunan balıkçı dükkanında genişleme çalışması amacıyla kolonların kesildiği iddia edildi.

Bakan Yerlikaya, “Bu iddialar Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarca titizlikle inceleniyor. Her türlü ihmal ve kusur tespit edilip, gereken yapılacak” diye konuştu.

"12 daire boştu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binada 14 daire bulunduğunu ve bunlardan 12’sinin boş olduğunu ifade etti. Altay, “Binanın neden yıkıldığı şu anda bilinmiyor ancak zemin kattaki iş yerinde bir ses duyulmuş. Vatandaşların zillere basarak insanları uyardığı bilgisi var” dedi.