Konya'da 4 katlı bina çökmüştü: Gözaltılar var!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bulunan dört katlı Taşoluk Apartmanı'nı dün akşam saatlerinde çökmüştü. Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Çöken dört katlı binanın enkazından yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu üç kişi sağ olarak kurtarıldı.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, üç kişinin de sağlık durumu iyi. Enkaz altında kaldığı düşünülen iki kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.