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Konya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.