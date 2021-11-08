Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm kentte yoğun olarak hissedildi.

Çocuklarını, evcil hayvanlarını alan vatandaşlar, sokaklara çıktı.

Konya Valiliğince, Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Konya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5,1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."