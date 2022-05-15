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Konya'da 576 kişi hastaneye başvurdu

Konya'nın Ereğli İlçesinde 24 saatte 576 kişi bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranlar, tedavi edilerek taburcu edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Devlet Hastanesine dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile normalin üzerinde bir başvuru olduğunu belirtti.

Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artış ile ilgili olarak ilgili tüm kurumların çalışmaya başladığını vurgulayan Çakıcı, şunları kaydetti:

"Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır."

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