Konya'da askeri gösteri uçağı düştü: Bir şehit

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Northrop F-5 uçağının akrobasi grubu Türk Yıldızları'nın eğitimi esnasında düştüğü öğrenildi.

MSB'den, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur." açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Konya'da bir gösteri uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotunun şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Erdoğan, "Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, da şehit olan pilot için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...