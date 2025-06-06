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Konya'da bayram sabahı otobüs kazası: 1 ölü, 26 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

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Konya'da bayram sabahı otobüs kazası: 1 ölü, 26 yaralı
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Adana-Konya kara yolunda devrilen yolcu otobüsünde bir kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı. 

B.İ. yönetimindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 10'u ağır 26 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA