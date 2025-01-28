Konya'da çöken bina: Altı kişi tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dört katlı binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı şüpheli tutuklandı. Binanın çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, üç kişi ise yaralanmıştı.

Balıkçının ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dört katlı binanın çökmesine ilişkin şüpheliler; balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı altıya yükselmiş oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadelerini aldığı altı şüpheyi tutukladı. Uzman bilirkişi heyetinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö'nün dükkanın duvarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi. Binanın zemin katındaki balıkçının ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

24 Ocak tarihinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı çökmüş, enkazdan üç kişi yaralı olarak kurtarılmış, iki kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma için olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada dört kişi gözaltına alınmıştı.