Konya'da çöken bina: Bakandan enkaz kaldırma açıklaması

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bulunan dört katlı Taşoluk Apartmanı'nın dün çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan beş kişiden üçü sağ olarak kurtarılırken; iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Son olarak konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, enkaz kaldırma aşamasına geçildiğini duyurdu.

"Genç bir çiftti"

Olay yerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, enkaz altından kurtarılan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Yerlikaya, çökme sonucu hayatını kaybeden iki kişinin genç bir çift olduğunu da aktardı:

“Az önce de hastanedeydik, ziyaretlerine gittik. Başhekim tarafından oradaki her birinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve müşahede altında tutulduğu ifade edildi. Maalesef geriye kalan karı-koca olduğunu öğrendiğimiz ailenin cansız bedenlerine de peş peşe ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. İsterdik ki sizlerin duası ve arkadaşlarımızın gayretiyle 3 Suriyeli kardeşi sağ çıkardığımız gibi onları da sağ çıkarmak isterdik.

Genç bir çiftti, üzüntümüz büyük. Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Arama kurtarmayı bırakıyoruz"

Bakan Yerlikaya, beş kişi dışında herhangi bir ihbar gelmediğini ve kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçildiğini şöyle ifade etti:

“Başlangıçtan itibaren yapmış olduğumuz tüm çalışmaların sonucunda enkaz altında kalan 5 kişi olarak değerlendirdiklerimizin dışında bir ihbar var mı? Diye hep birlikte sorguladık ama yok.

Şu andan itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz, yeni bir aşamaya, kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz” dedi.

Bakan Yerlikaya, bina çökmesiyle ilgili ikisi işletme, ikisi iş yeri sahibi olmak üzere dört kişinin gözaltına alındığını da hatırlattı.