Konya'da çöken bina soruşturmasında bir gözaltı daha
Konya'da apartmanın çökmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Daha önce altı kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında binanın inşaatını yapan bir kişi gözaltına alındı.
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Konya'da Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi'nde 24 Ocak'ta çöken binadan iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralı kurtarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında altı kişi gözaltına alınırken, tamamı tutuklandı.
Soruşturma kapsamında savcılığın talimatı sonrası, binanın inşaatını yapanlardan Adnan T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.